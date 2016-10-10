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Medaglie per due atleti calabresi agli Europei di tiro

Argento per Gregorio Tassone, bronzo per Cosimo Panetta ai Campionati Europei di tiro dinamico sportivo in Ungheria dal 2 all'8 ottobre

10 Ottobre 2016 - 19:50 | di Pasquale Romano

Europei di tiro dinamico sportivo: medaglie per Gregorio Tassone e Cosimo Panetta

Due atleti calabresi, Gregorio Tassone, di Serra San Bruno, e Cosimo Panetta, di Locri, hanno vinto, rispettivamente, l’argento ed il bronzo ai Campionati Europei di tiro dinamico sportivo che si sono svolti in Ungheria dal 2 all’8 ottobre. Tassone si è piazzato secondo assoluto nella categoria standard e Panetta terzo in quella open. La Federazione Italiana tiro dinamico sportivo ha organizzato la trasferta selezionando 45 tiratori con i quali sono state formate 10 squadre.

Al seguito delle squadre ufficiali sono stati accreditati anche otto giovani atleti alla loro prima esperienza internazionale. Il capo delegazione -si legge su Ansa.it- è stato il presidente federale Gavino Mura che ha coadiuvato il commissario tecnico Roberto Buticchi. Presente il c.t. per l’area 5 (sud Italia) Emanuele Commisso.

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