Medaglie per due atleti calabresi agli Europei di tiro

Due atleti calabresi, Gregorio Tassone, di Serra San Bruno, e Cosimo Panetta, di Locri, hanno vinto, rispettivamente, l’argento ed il bronzo ai Campionati Europei di tiro dinamico sportivo che si sono svolti in Ungheria dal 2 all’8 ottobre. Tassone si è piazzato secondo assoluto nella categoria standard e Panetta terzo in quella open. La Federazione Italiana tiro dinamico sportivo ha organizzato la trasferta selezionando 45 tiratori con i quali sono state formate 10 squadre.

Al seguito delle squadre ufficiali sono stati accreditati anche otto giovani atleti alla loro prima esperienza internazionale. Il capo delegazione -si legge su Ansa.it- è stato il presidente federale Gavino Mura che ha coadiuvato il commissario tecnico Roberto Buticchi. Presente il c.t. per l’area 5 (sud Italia) Emanuele Commisso.