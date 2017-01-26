Medico reggino nominato dal Ministro Lorenzin Presidente della ricerca sanitaria

Il professor Rocco Bellantone e’ stato nominato Presidente della Sezione per la Ricerca sanitaria del Comitato

tecnico-sanitario del ministero della Salute, con decreto ministeriale firmato dal ministro Beatrice Lorenzin. Succede al professor Mario Melazzini.

La Sezione del Comitato tecnico scientifico dedicata alla Ricerca sanitaria, in particolare al controllo e alla verifica dei bandi per la ricerca del Ministero per la Salute, e’ composta da 5 esperti designati dal Ministero, 5 esperti designati dalla Conferenza Stato – Regioni e 11 esperti di eta’ inferiore ai

quarant’anni.

Il professor Rocco Bellantone, nato a Villa San Giovanni (ReggioCalabria), e’ preside della Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, presidente della prima Sezione del Consiglio Superiore di Sanita’, massimo organo consultivo tecnico-scientifico nazionale, membro della Commissione designata dal ministro Lorenzin sullo studio della proposta di legge per la responsabilita’ professionale medica e Presidente del

Collegio dei Professori Universitari (Ordinari e Straordinari) di Chirurgia. È membro fondatore dell’European Society of Endocrine Surgery.