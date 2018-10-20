Il prestigioso Premio internazionale “Van Meter” (la prima edizione risale al 1930 e viene conferito al migliore ricercatore under 45) che riguarda importanti scoperte nel campo clinico e della ricerca sui tumori della ghiandola tiroide, noduli maligni e metabolismo dello iodio è stato assegnato all’endocrinologo e tiroidologo, professore Carmelo Nucera, che lavora all’Università di Harvard, Boston, USA.

Il premio è stato consegnato al medico reggino, che si è laureato con lode all’Università di Messina nel 2000, durante l’annuale meeting che si è svolto a Washington.

Prima di sbarcare negli Stati Uniti, il prof. Nucera ha studiato anche all’Istituto di Endocrinologia dell’Università di Catania e ha lavorato negli ospedali romani Regina Elena e Gemelli.

Fonte: Gazzetta del Sud