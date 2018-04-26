L’hotel Medinblu in partnership con Banca Generali, sponsor del progetto culturale “Medinblu contenitore di idee”, sabato 28 Aprile dalle ore 17:30 apre le sue porte al pubblico in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “Visioni mediterranee in bianco e nero”, allestita negli spazi espositivi dell’hotel Medinblu e presentata dai fotografi Fabio Orlando, Ninni Polimeni e Carmelo Pizzimenti, tre degli artisti che hanno preso parte all’iniziativa attiva dal dicembre scorso e creata dall’hotel Medinblu nell’ambizioso obiettivo di offrire cultura ai visitatori ed un palcoscenico ai talentuosi artisti reggini che hanno sposato il progetto.

Gli appuntamenti culturali del Medinblu

La serie di appuntamenti culturali iniziati il dicembre scorso ed in programma fino al 3 giugno 2018, data di termine dell’esposizione fotografica “Visioni mediterranee in bianco e nero” , ha visto in esposizione pittori e fotografi in mostre individuali e congiunte che hanno da subito riscosso un grande successo tra i visitatori intervenuti. Quest’ultima mostra in programma per la stagione primaverile vedrà esposte una serie selezionata di scatti in bianco e nero prodotti dai tre fotografi.

All’inaugurazione della mostra fotografica “Visioni mediterranee in bianco e nero” che avrà luogo sabato 28 aprile dalle ore 17:30 presso la sede dell’hotel Medinblu in via Demetrio Tripepi 98 , i visitatori saranno accolti nella raffinata location del Medinblu Rooftop dai fotografi protagonisti della mostra, pronti ad illustrare le loro opere. Ad allietare la serata ci sarà anche ottima musica dal vivo ed un ricco buffet. Hashtag ufficiale dell’evento per seguire il progetto culturale e condividere i vostri scatti sui social è #medinblucontenitorediidee.

Seguendo la pagina facebook dell’hotel Medinblu sarà inoltre possibile rimanere aggiornati su tutte le novità: https://www.facebook.com/medinbluhotel/

L’esposizione fotografica “Visioni mediterranee in bianco e nero” allestita all’interno dell’hotel Medinblu ed in programma fino al 3 giugno rimarrà gratuitamente fruibile fino alla sua conclusione.

Orari e informazioni per le visite

La fruizione della stessa sarà possibile nelle seguenti modalità:

Da lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30

(Gli orari e i giorni potranno essere soggetti a modifiche.)

Per tutte le informazioni:

info@hotelmedinblu.com

Tel. 0965/312982

Su Facebook l’evento con tutti i dettagli aggiornati: https://www.facebook.com/events/216489852441270/