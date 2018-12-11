Tre mostre, tre concerti e due appuntamenti letterari all'Hotel Medinblu da dicembre 2018 a maggio 2019: la rassegna è curata da Alessio Laganà

L’Hotel Medinblu**** è pronto a riprendere il proprio percorso culturale con la seconda edizione del Contenitore di Idee attraverso una serie di attività che avranno luogo da dicembre 2018 a maggio 2019 negli ambienti dell’Hotel. Anche per questa stagione il progetto potrà contare sull’importante sostegno di Banca Generali partner dell’iniziativa .

La rassegna, curata artisticamente da Alessio Laganà, prevede 3 mostre, 3 concerti e 2 appuntamenti letterari. A confronto l’identità di artisti molto diversi tra loro per il modo di affrontare il mezzo espressivo ma accomunati da una ricerca che pone al centro la Natura nel suo splendore e nella sua devastante forza, il paesaggio ed il suo rapporto con l’individuo.

E domani sarà il giorno della conferenza stampa che si terrà alle ore 18:00 presso l’Hotel Medinblu sito in via Demetrio Tripepi 98 in Reggio Calabria e vedrà intervenire Alessio Laganà, direttore artistico del progetto, Dott. Alberto Melidona, rappresentante di Banca Generali, sponsor dell’iniziativa e gli artisti coinvolti nel progetto: Massimo Rumi, Ninni Donato, Angela Pellicanò, Tina Sgrò, Massimo Barilla, Valentina Tebala.