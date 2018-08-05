Eleganza, stile e creatività sono state le tre componenti principali che hanno caratterizzato il Medit Summer Fashion XI edizione.

Uno spettacolo di grande successo organizzato da Antonella Parziale nei minimi particolari lo scorso 28 luglio. Una location fantastica Piazza Orsini del Balzo di Mesagne, una lunga passerella al centro dove hanno sfilato creazioni di stilisti emergenti e non ,valutati da una giuria eccelsa e qualificata: Raffaella Curiel stilista e creatrice di alta moda internazionale, Mariella Milani tra le più importanti giornaliste italiane di moda al mondo, Antonio Maria Martini ambasciatore moda Italia in Cina, la top model italiana Antonia dell’Atte musa icona di Giorgio Armani, Grazia Pitorri importante giornalista italiana di costume, società, gossip e moda e infine lo stilista d’avanguardia internazionale Anton Giulio Grande. Tutti i giurati sono stati premiati e lo stilista Anton Giulio Grande in particolare è stato premiato in occasione dei suoi 20 anni di carriera con un gioiello realizzato apposta per lui che rappresenta il pulo pugliese da ARS REGIA di Mesagne.

A fine serata a cavallo tra il 28 e il 29 luglio lo stilista Anton Giulio Grande compiva gli anni e il party a sorpresa del MS fashion offerto dal Presidente Federazione Alberghi il dott. Pierangelo Argentieri , svolto nella splendida tenuta Moreno festeggiando il compleanno e i venti anni di carriera dello stilista Anton Giulio attorniato dalle amiche storiche dello stilista, tra cui le top model Antonia dell’Atte che gli ha intonato Libiamo nei lieti calici della traviata di Giuseppe Verdi.