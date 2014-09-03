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Mediterranea, domani al via il convegno nazionale Amases

Giovedì 4 settembre alle 9.30 nell'aula magna Quistelli prende il via la tre giorni dell'associazione di studiosi di finanza ed economia, per la prima volta in Calabria

03 Settembre 2014 - 17:12 | di Redazione

Convegno nazionale AMASES all'Università Mediterranea di Reggio Calabria

Giovedì 4 settembre 2014 con inizio alle ore 9.30, nell’aula magna “Quistelli” dell’Università Mediterranea, prenderà il via la tre giorni del convegno nazionale organizzato da AMASES, l’associazione che riunisce accademici e studiosi della Finanza, dell’Economia e delle Scienze attuariali.

Si tratta di un evento di particolare valore scientifico che per la prima volta si tiene in Calabria e che raramente, finora, è stato ospitato da un ateneo del Mezzogiorno.

La giornata inaugurale, coordinata dal presidente del comitato organizzativo, Massimiliano Ferrara, si aprirà con i saluti del magnifico rettore della Mediterranea, Pasquale Catanoso, del direttore del dipartimento DiGiEc, Attilio Gorassini, e del presidente del comitato scientifico AMASES, Achille Basile.

I contenuti del convegno, giunto alla sua 38esima edizione, verteranno su Mathematical Finance, Decision Theory, Mathematical Economics, Actuarial Mathematics, Game Theory e Optimization e verranno approfonditi attraverso plenary talks e sessioni parallele. Per consultare il programma dell’evento e per ogni ulteriore informazione di carattere organizzativo è possibile collegarsi al link: http://www.amases2014.unirc.it/index.php/it/.

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