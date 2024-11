Mediterranean Cup Reggio Calabria: successi e giovani talenti in gara

Si è conclusa domenica 3 novembre la Mediterranean Cup, un evento che ha portato a Reggio Calabria 100 giovani velisti, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, provenienti da tutta Italia. Nei tre giorni di regate, i partecipanti hanno dimostrato grande bravura e abilità tecnica, gareggiando nelle splendide acque dello Stretto di Messina sotto condizioni di vento ideali.

Cadetti e Juniores: divisione e competizione

I giovani atleti sono stati suddivisi in due flotte: Cadetti e Juniores, partecipando a intense competizioni che hanno messo in luce il talento emergente della vela italiana. La Mediterranean Cup, come regata di classe Optimist, ha rappresentato una tappa fondamentale per molti di questi giovani, poiché questa è la classe più diffusa al mondo, spesso scelta da aspiranti velisti per iniziare la loro avventura nel mondo della vela.

Classifica Finale

Classifica Cadetti:

1. Marcantonio Diego , Gulliver ASD

, Gulliver ASD 2. Cannavò Giosuè , Circolo del Tennis e della Vela ASD

, Circolo del Tennis e della Vela ASD 3. D’Addabbo Matteo, Circolo Vela Bari ASD

Classifica Femminile Cadetti:

1. Bonomo Laura , Club Canottieri Roggero Lauria ASD

, Club Canottieri Roggero Lauria ASD 2. Gerardi Martina , Circolo Velico Marsala ASD

, Circolo Velico Marsala ASD 3. Barilà Iero Bianca, Made in Med Community ASD

Classifica Juniores:

1. Ottolino Luca , Circolo Vela Bari ASD

, Circolo Vela Bari ASD 2. Russo Gianmarco , Circolo Vela Bari ASD

, Circolo Vela Bari ASD 3. Orofino Gabriele, Reale Y.C. Canottieri Savoia ASD

Classifica Femminile Juniores:

1. Guidi Elena , Velaclub Palermo ASD

, Velaclub Palermo ASD 2. Rossi Giorgia , Reale Y.C. Canottieri Savoia ASD

, Reale Y.C. Canottieri Savoia ASD 3. Veneri Carol, Circolo Vela Bari ASD

Un evento di promozione e comunità

L’evento, organizzato dal Circolo Velico Reggio e dalla Federazione Italiana Vela con il supporto delle istituzioni locali, ha rappresentato non solo un importante momento di competizione, ma anche un’opportunità per promuovere la vela tra i giovani e rafforzare il senso di comunità tra i vari circoli velici. La Mediterranean Cup, giunta quest’anno alla sua 38esima edizione, ha dimostrato che il futuro della vela italiana è luminoso e ricco di promesse.