Il Successo Continua: XXI Edizione del Mediterraneo Dance Festival

Unisciti a noi nel viaggio del Mediterraneo Dance Festival, l'evento di danza che unisce stili e culture sul lungomare di Reggio Calabria. Scopri i laboratori e gli spettacoli della XXI edizione!

Il Mediterraneo Dance Festival, l’evento internazionale dedicato alla danza, prosegue con successo alla sua XXI edizione. Una kermesse unica di laboratori e spettacoli ospitati nel “MDF Dance Village” situato al Tempietto sul lungomare reggino e all’Arena Ciccio Franco.

Un Punto di Incontro per la Danza

Questo festival rappresenta un’occasione imperdibile per allievi, insegnanti, ballerini professionisti e appassionati di danza. Un momento di condivisione e crescita nelle diverse espressioni della danza: classica, moderna, contemporanea e hip hop, guidati da maestri e coreografi di fama mondiale.

Programma Ricco e Internazionale

Il festival, che ha preso il via a luglio, culminerà il 31 con un programma suddiviso in 4 parti chiamate Lab. Tra danza, laboratori coreografici, mostre e spettacoli, il Mediterraneo Dance Festival si conferma uno degli eventi estivi di danza più rinomati a livello internazionale, con partecipanti da tutto il mondo.

Workshops e Spettacoli della Terza Settimana

Questa settimana, i riflettori sono puntati sui workshops con Medhi Walerski e Parvaneh Scharafali del Nederlands Dance Theatre, e Tilman O’Donnel della Forsyhe company. Senza dimenticare Gina Starbuck ed Erika Silgoner, che porteranno in scena il contemporary jazz funk e contemporary jazz.

Il culmine di questa fase sarà l’spettacolo finale del “III Lab” lunedì 24 luglio, presso l’Arena dello Stretto, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della danza.