Dal 1974 la Cremeria Sottozero di Reggio Calabria offre anche il servizio di banqueting per meeting aziendali, inaugurazioni, coffee break e cerimonie

Fedele compagna dei tuoi momenti più dolci, la Cremeria Sottozero, dal 1974, risponde alle esigenze dei palati più raffinati, ai trasgressori della linea e a chi non sa proprio rinunciare alle sue numerose delizie!

Sottozero non è solamente il locale reggino in cui fermarsi a prendere un gelato, gustare un aperitivo o ordinare una torta da portare a casa. La Cremeria, riconosciuta a livello nazionale, è infatti il luogo ideale per la realizzazione e l’organizzazione dei tuoi banchetti.

Fra i numerosi servizi che Sottozero offre alla sua amata clientela vi è infatti anche quello di banqueting. Che si tratti di hotel, centri congressi, sale per banchetti, o ancora spiagge, ville, palazzi, negozi, castelli o dimore storiche, il servizio banqueting della storica gelateria reggina non deluderà di certo le aspettative per il vostro evento.

Da non confondere con il servizio catering, il banqueting consiste nell’organizzazione di ricevimenti di gala e di rappresentanza, meeting aziendali, fiere di settore, concorsi, inaugurazioni, cerimonie, coffee break, party ed eventi speciali.

Un servizio costruito su misura del cliente, attraverso cui Sottozero propone pietanze gastronomiche di elevata qualità, presenta e organizza il banchetto.

Anche tu desideri organizzare il tuo banchetto? Per avere maggiori informazioni chiama il numero 0965 24170. Recati presso i locali della gelateria reggina in Corso Vittorio Emanuele III, Reggio Calabria, o visita la pagina Facebook “Cremeria Sottozero”.