Meeting mondiale DRV, Falcomatà: ‘Straordinaria opportunità, promuoveremo le migliori eccellenze’
Il sindaco Falcomatà: l'incontro con gli operatori turistici tedeschi è una vetrina per la Città Metropolitana e per l'intera Calabria
10 Ottobre 2018 - 10:12 | di Vincenzo Comi
“Si tratta di una straordinaria opportunità per la nostra Città Metropolitana e per l’intera Calabria – ha affermato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – un’occasione che è il frutto di un attento lavoro di programmazione promosso, grazie alla sinergia attivata con la Regione Calabria e con i rappresentanti delle imprese del nostro territorio. I dati incoraggianti degli ultimi anni indicano un trend positivo del settore turistico che dobbiamo saper incentivare e valorizzare al meglio, non solo dal punto di vista numerico ma soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti qualitativi”.
“Il turismo è certamente il principale motore produttivo sul nostro territorio – ha aggiunto il sindaco – il nostro obiettivo deve essere quello di rendere ancora più attrattivo il nostro patrimonio culturale, storico, archeologico, naturalistico, mettendo in rete le eccellenze del territorio e creando strumenti a supporto delle realtà private che puntino alla destagionalizzazione dei flussi turistici”.
“Il meeting della Deutscher ReiseVerband (DRV) sarà una straordinaria vetrina per il nostro territorio, non solo per la capacità attrattiva nei confronti del mercato tedesco ma anche per la forte influenza che quest’ultimo produce nei confronti dell’intero mercato turistico europeo. In questo senso – ha concluso il sindaco – stiamo lavorando per la disposizione di una macchina organizzativa funzionale ed efficiente, capace di stimolare anche gli attori privati, affinché abbiano la possibilità di affiancare l’accoglienza istituzionale promuovendo in questa occasione le migliori eccellenze del nostro territorio”.
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