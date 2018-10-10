Il sindaco Falcomatà: l'incontro con gli operatori turistici tedeschi è una vetrina per la Città Metropolitana e per l'intera Calabria

“Si tratta di una straordinaria opportunità per la nostra Città Metropolitana e per l’intera Calabria – ha affermato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – un’occasione che è il frutto di un attento lavoro di programmazione promosso, grazie alla sinergia attivata con la Regione Calabria e con i rappresentanti delle imprese del nostro territorio. I dati incoraggianti degli ultimi anni indicano un trend positivo del settore turistico che dobbiamo saper incentivare e valorizzare al meglio, non solo dal punto di vista numerico ma soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti qualitativi”.

“Il turismo è certamente il principale motore produttivo sul nostro territorio – ha aggiunto il sindaco – il nostro obiettivo deve essere quello di rendere ancora più attrattivo il nostro patrimonio culturale, storico, archeologico, naturalistico, mettendo in rete le eccellenze del territorio e creando strumenti a supporto delle realtà private che puntino alla destagionalizzazione dei flussi turistici”.