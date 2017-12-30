Coro di bambini, chitarristi e orchestra di fiati: a Melia la serata dei premi 'Solo l'Amore Crea' 2017, con riconoscimenti a famiglie, volontari e artigiani

Concerto di fine anno e premiazione di “Solo l’amore crea” a Melia. L’iniziativa si è svolta nella parrocchia, confermandosi l’evento identitario di questa comunità pre-aspromontana. Il coro di quindici tra bambine e bambine è stato affiancato dai giovanissimi chitarristi de “L’amore per la musica”, una scuola che ha iniziato i suoi corsi questo marzo presso la biblioteca dedicata alla poetessa Concettina Putortì.

Tra i premiati i coniugi Maria Giovanna Monaca e Giancarlo Benedetto, impegnati per ll’Ufficio Famiglia dell’Arcidiocesi nella preparazione dei cresimandi, il volontario Daniele Polistena, che ha preparato la liturgia della confermazione per i ragazzi, sorella Stefania e fratello Marius, neo consacrati nella congrega dei “Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata”, il falegname Angelo Florio, benemerito per il restauro dei portoni della canonica, il cantastorie Salvatore Briganti, il consigliere scillese Pasqualina Ciccone ed il maestro Vincenzo Panuccio in rappresentanza dell’orchestra di fiati “Città di Bagnara”, la quale ha allietato con quattro brani la serata ed è sempre impegnata nelle processioni meliote.

Medaglie speciali per la neo costituita squadra di calcio a cinque “PSG Melia”, che ha dedicato il suo nome a San Gaetano da Thiene patrono di Melia, e per Rossella Oliveri, anima del coro e della scuola di chitarra della parrocchia, assieme a Dina Vizzari, Giovanna Bellantoni e Giovanna Iannì, a cui è andato un omaggio floreale. Intervenuto il sindaco Roberto Vizzari di San Roberto che oltre ai saluti istituzionali ha avuto modo di illustrare i programmi culturali per il 2018 assieme a Pietro Cotroneo, dell’associazione “Sanrobertesi nel Mondo”, recentemente impegnati nella ben riuscita giornata dell’orgoglio sanrobertese a Novara. Ha condotto la serata il presidente Francesco Ventura dell’associazione “Famiglia Ventura”, organizzazione già premiata nel 2014 per avere donato il primo fondo librario di 3.200 volumi costituente la locale biblioteca.