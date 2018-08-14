“FORZA E CURAGGIU” e’ la nuovissima commedia del NUOVO TEATRO AQUILA che debutterà giorno 16 Agosto 2018 nella frazione Prunella di Melito Porto Salvo alle ore 22. L’ultimo testo nato dalla penna di Roberto Mandica è una miscela tra le divertenti disavventure dei protagonisti ed il loro modo di vivere le ingiustizie e le prepotenze che subiscono, scappando davanti ai problemi o facendo finta che questi non esistono.

Un testo leggero che vuole principalmente divertire il pubblico ma, nello stesso tempo, lanciare dei piccoli spunti di riflessione su come tanti uomini e donne (per fortuna non tutti) vivono la nostra società piena di contraddizioni.

Nessun insegnamento di vita ma un inno a difendere la libertà e la diversità di ogni singolo individuo sotto tutti gli aspetti con un pizzico di “Forza e curaggiu“.

La trama della commedia

La storia è ambientata in un palazzo milanese occupato da meridionali ed i protagonisti Leo (Domenico Spinella) e Nadia ( Mariapolsia Romeo) coinquilini dello stesso appartamento, si scontreranno con i sentimenti razzisti della Signora Bianchi (Beatrice Iaria) con quelli omofobi di Michele (Roberto Mandica), con l’esuberanza di Armando ( Nicola Cuzzucoli) inquilino nello stesso palazzo con chiare tendenze omosessuali e con l’omertà di Simona (Mariolina Romeo).

L’arrivo imprevisto di Mimma (Antonella Spinella) sorella di Nadia, metterà a rischio il suo segreto di tenere nascosta alla propria famiglia, questa coabitazione con un uomo.

Scenografia e staff tecnico

La scenografia è stata realizzata da Antonino Romeo, le luci e l’audio curati da Dario Amodeo e Domenico Borruto e lo staff tecnico Domenico Romeo, Gianluca Labate e Lorenzo Meduri , completano la squadra del Nuovo Teatro Aquila per il tour 2018-2019.