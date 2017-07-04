A Melito debutto stagionale inedita pièce del “Nuovo Teatro Aquila”

A “CU INTRA TI MENTI, FORA TI CACCIA”, e la nuovissima commedia del Nuovo Teatro Aquila che debutterà ufficialmente giorno 7 Luglio 2017 a Melito Porto Salvo – Contrada Lacco-Caredia con inizio spettacolo alle 21:30.

Dalla lettura di un testo teatrale il cui autore è rimasto sconosciuto, Roberto Mandica ha elaborato un proprio libero adattamento riuscendo, pur sempre in chiave comica, a trattare tematiche non banali e mettendo l’uomo davanti alle proprie contraddizioni etico/morali.

Un lavoro in due atti con un cast composto da giovani attori (Antonella Spinella, Domenico Spinella, Nicola Cuzzucoli, Dominella Foti) la veterana Mariolina Romeo (nelle vesti di un medico molto particolare) e lo stesso Roberto Mandica (che firma anche la Regia), si presenta ai nastri di partenza di questa nuova stagione estiva con l’obiettivo di non deludere le aspettative dei tanti sostenitori che da anni seguono la compagnia prunellese.

La scenografia realizzata dal sempre bravo Nino Romeo; il servizio audio/luci curato dal duo Lorenzo Meduri e Domenico Borruto e la partecipazione “straordinaria” di Dario Amodeo sono solo una parte della “Squadra N.T.A.” che girerà le piazze e le città della provincia in questa nuova avventura teatrale.