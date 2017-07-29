È già nel vivo il tour di Miss Mondo Calabria e Sicilia per il 2017/2018.

Dopo le serate di Cosenza, Catania e Messina, domani sera (30 luglio 2017) a Melito Porto Salvo torna in provincia di Reggio Calabria, la sfida per aggiudicarsi la fascia di prefinalista nazionale che dà accesso alla finale nazionale di Gallipoli.

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Il concorso, infatti, si svolge in tutta Italia e regala alla vincitrice, nel mese di giugno di ogni anno, la possibilità di rappresentare il nostro Paese nella gara internazionale di Miss World.

Dopo il successo di Giada Tropea, di Lamezia, nel 2016, quest’anno ben nove concorrenti delle due regioni hanno avuto l’opportunità di sfilare sul palco del Teatro Italia del comune del Salento. Una tappa speciale quella di domani, prima di otto eventi che si svolgeranno su tutto il territorio calabrese.

Gli ospiti della serata a Melito Porto Salvo

Tra gli ospiti, dopo una stagione di successi a Sicilia Cabaret, il Mago Plip, con i suoi numeri misti tra magia e comicità e per la musica Antonia Laganà, già concorrente a The Voice nel 2013, con il team di Noemi.

Spazio anche ai giovani rapper di Melito Porto Salvo, i “South Blod Crew” per la prima volta sul palco di Miss Mondo.

Ringraziamenti e prossime tappe del tour

Merito al Sindaco Giuseppe Meduri e all’assessore al ramo Patrizia Crea per aver voluto ospitare il concorso che punta anche alla valorizzazione del territorio e ai suoi beni artistici e culturali. Prossimo appuntamento in provincia di Reggio Calabria, il 3 agosto al Lipo Capo Sud di Marina di San Lorenzo, poi l’8 agosto in Piazza Padre Pio, Torre di Melissa (Ke), il 12 agosto al Copacabana Beach, sul lungomare di Pietrapaola (Cs), il giorno successivo 13 agosto sul lungomare di VillaPiana (Cs), il 16 agosto a Piazza Italia a Taurianova (Rc), il 18 agosto sul lungomare di Cannitello, Villa San Giovanni (Rc) e infine il 9 settembre sul Viale Michelangelo a Rossano (Cs).