Tra memoria e poesia: film di regista calabrese in Messico
Il breve film di Mattia Biondi è nella Selezione Ufficiale di ULTRAcinema 2017, festival di cinema sperimentale del Sud America, e sarà proiettato a Puebla il 2 dicembre
20 Novembre 2017 - 10:57 | di Vincenzo Comi
“Remembrance before the rain” è il breve film di Mattia Biondi presente nella Selezione Ufficale di ULTRAcinema 2017, Festival internazionale di cinema sperimentale tra i più importanti dell’intero Sud America. Il lavoro di Biondi verrà proiettato in Messico, a Puebla de Zaragoza, sabato 2 Dicembre.
Il film rifiuta una impostazione narrativa convenzionale e si caratterizza per un uso poetico della tecnica del Found footage e la costante ricerca di uno sguardo autentico e personale.
La ricerca artistica del filmmaker calabrese è orientata principalmente allo sviluppo di processi creativi anti-narrativi capaci di esprimere il suono interiore delle idee. Tale lavoro si pone come indagine poetica e contemplativa sul contemporaneo.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie