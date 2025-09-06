Primo ‘Memorial Aldo Fiorenza’: il calcio giovanile ricorda il fotografo reggino

Un appuntamento che ha unito sport e memoria e il pensiero rivolto ad Aldo, che con i suoi scatti ha raccontato per anni la passione e le emozioni del calcio reggino

Un pomeriggio di sport e memoria ha caratterizzato il primo “Memorial Aldo Fiorenza”, quadrangolare riservato alla categoria Allievi che ha visto protagoniste le squadre di Val Gallico, ReggioRavagnese, Pro Pellaro e Campese.

La manifestazione ha richiamato un folto pubblico sugli spalti, con una presenza significativa di amici e appassionati che hanno voluto rendere omaggio al fotografo reggino scomparso. A rappresentare la famiglia c’erano la moglia di Aldo, la figlia Cristina Fiorenza e il genero Peppe Scopelliti, accolti con affetto da tutti i presenti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Val Gallico, società ospitante, e al direttore generale Natale Gatto, insieme a Mimmo Scappatura e Mario Merolillo, che hanno contribuito all’organizzazione e alla buona riuscita dell’evento.

Le quattro squadre hanno dato vita a incontri intensi e corretti, confermando lo spirito del Memorial, nato per celebrare attraverso lo sport il ricordo di una figura tanto amata. Al termine delle gare si è svolta la premiazione, che ha visto coinvolte tutte le società partecipanti.

Momento di forte emozione la consegna di un fascio di fiori da parte di Mimmo Scappatura alla vedova signora Fiorenza. Subito dopo, la figlia Cristina ha consegnato il trofeo alla Campese, squadra vincitrice del torneo.

Un appuntamento che ha unito sport e memoria, con un pensiero rivolto ad Aldo, capace con i suoi scatti di raccontare per anni la passione e le emozioni del calcio reggino.