Presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, si è svolta la seconda edizione del Memorial “Enzo Caccamo”, gara interregionale di dama italiana valevole per la classifica elo rubele e valida per il circuito della Coppa Italia Fid.

La gara è stata diretta da Salvatore Laganà (direttore di gara) coadiuvato per l’occasione da Antonino Cilione (arbitro regionale) e Brunella Putortì (arbitro provinciale).

Il ricordo del compianto Enzo Caccamo, ha richiamato in riva allo stretto numerosi damisti provenienti da Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia. I sessantatré partecipanti totali hanno consentito alla gara di posizionarsi al terzo posto nazionale in termini di partecipazione.

Enzo Caccamo, dirigente sportivo di lungo corso è stato ricordato dapprima nel saluto che il Presidente Nazionale F.I.D. Carlo Bordini ha voluto trasmettere ai familiari e damisti presenti e successivamente dal Presidente Regionale Cilione, entrambi hanno ricordato con aneddoti la figura di Caccamo che fra gli anni 80 e 90 è stato fra i protagonisti a livello Regionale e Nazionale soprattutto per quel che riguardava l’attività giovanile anche grazie all’infaticabile sostegno della moglie Cettina Pudano, insegnante che da subito ha capito il valore formativo del nobile gioco della dama e tra le primissime in tutto il Paese, a farle fare ingresso fra i banchi di scuola.

Una manifestazione impeccabile sotto l’aspetto organizzativo, anche grazie alla collaborazione della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, del Comitato Regionale Calabrese del Coni e di Sport e Salute che recependo l’importanza della competizione hanno concesso tutti il gratuito patrocinio.

Tornando alla competizione, nel pomeriggio di sabato è toccato ai bimbi della scuola primaria affrontarsi fra le 64 caselle, al termine dei sette turni di gioco, si è imposto Domenico Surace dell’asd il bianco e il nero, dietro di luigi Giulio Tringali dell’asd bovese, terzo Davide Surace anche lui in forza all’asd il bianco e il nero.

Nella giornata di domenica invece, a darsi battaglia sono stati gli agonisti, di seguito i risultati:

I Gruppo

1 Mario Fero Asd Luigi Franzioni Milano

2 Greco Sebastiano Asd Paolo Ciarcià Siracusa

3 Ghittoni Dario Asd Nuovi Orizzonti Reggio Calabria

II Gruppo

1 Mille Franco Asd dlf Messina Sezione Dama

2 Amaretti Giuseppe Asd Nuovi Orizzonti Reggio Calabria

3Borrello Francesco Asd Bovese Luigi Condemi Bova Marina RC

III Gruppo

1 Pizzuto Roberto Asd Bruzio Rose CS

2 Schiattarella Espedito Asd Bruzio Rose CS

3 Faucci Marco Asd Livornese Piero Piccioli Livorno

Provinciali

1 Miceli Mirko Asd Cd Palermitano Palermo

2 Martino Domenico Asd Nuovi Orizzonti Reggio Calabria

3 Vero Gabriele Asd Sporting Club Reggio Calabria

Nel corso della premiazione, la famiglia Caccamo ha consegnato due targhe ricordo al Presidente

Regionale Antonino Cilione ed al Presidente Regionale Onorario Giorgio Ghittoni come

ringraziamento per aver seguito le orme del loro congiunto.

Dal canto suo la Federazione Italiana Dama, ha consegnato una targa alla prof. Pudano, moglie di

Enzo, per aver sostenuto il marito ed essere stata lei stessa artefice di pagine memorabili della

storia damistica reggina.