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‘Meningite’… vera emergenza, se ne discute alla Provincia

Esperti a confronto sulla meningite in un convegno alla Provincia di Reggio Calabria per informare i cittadini ed evitare allarmismi

26 Gennaio 2017 - 09:10 | di Vincenzo Comi

Vaccino contro la meningite: quando farlo, effetti collaterali e controindicazioni

È di questi giorni la notizia apparsa sul molti giornali e sulle testate televisive nazionali degli ultimi casi di meningite riscontrati in Italia. Molti sono i dubbi e le domande relative a questa malattia che presenta diversi ceppi e diversi approcci di prevenzione. Questo convegno che si terrà giorno 26 Gennaio 2016 alle ore 17 presso la sala Convegni della Proviuncia di Reggio calabria, mette a confronto esperti del settore in un dibattito teso a informare correttamente i cittadini circa i reali rischi di questa patologia ed evitare pericolosi e molto spesso anche inappropriati allarmismi”.

Il programma organizzato dal Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e dal Rotary Club Reggio Calabria prevede dopo i saluti istituzionali del Presidente Dott. Antonio Enrico Squillace e del Presidente Ing. Antonello Scopelliti una breve introduzione a cura dei dott.re Giuseppe Raffa (Presidente della Provincia di Reggio Calabria ); moderatore del convegno, gli interventi del Dott. Filippo Zema (pediatra) , del Dott. Demetrio Costantino (Primario Reparto di Pediatria Ospedali Riuniti) del Dott. Giuseppe Foti (Direttore Unità Operativa Malattie Infettive) e della Prof.ssa Anna Lucianò (Referente del Liceo Scientifico Volta )

Il dibattito è aperto alla cità e sarà possibile porre domande agli esperti.

Convegno sulla meningite alla Provincia di Reggio Calabria, immagine allegata

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