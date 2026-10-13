Reggio, Cannizzaro sulle mense scolastiche: ‘Ho riscontrato anomalie, pronti a intervenire subito’
Non tutte le mense promosse: nell'ultimo sopralluogo del sindaco emergono anomalie e disservizi. Ecco cosa è successo
13 Ottobre 2026 - 17:53 | di Redazione
Non si ferma il tour del sindaco Francesco Cannizzaro all’interno dei plessi scolastici del territorio cittadino. Nell’ambito delle verifiche periodiche sulla qualità del servizio di refezione e della somministrazione dei pasti agli studenti, il primo cittadino si è recato personalmente a pranzo insieme ai ragazzi per monitorare da vicino l’operato delle mense.
Se nelle tappe precedenti il giudizio complessivo era stato ampiamente positivo, l’ultima visita ha invece fatto registrare alcune ombre. A segnalare le difficoltà sono stati gli stessi studenti e il personale docente, ma il problema è stato constatato direttamente anche dal sindaco durante il sopralluogo.
Le anomalie riscontrate dal sindaco a pranzo con gli studenti
«Oggi ho pranzato con i ragazzi e sto uscendo da una struttura scolastica dove, purtroppo e a differenza delle altre già visitate, ho riscontrato alcune anomalie e negatività» – ha spiegato Cannizzaro tramite i propri canali social – «Diversi alunni oggi non hanno consumato il pasto completo. Si tratta di aspetti messi in evidenza dagli insegnanti e dai bambini stessi, ma che ho potuto verificare di persona».
Il primo cittadino ha comunque rassicurato famiglie e personale scolastico sull’imminente risoluzione dei disservizi riscontrati:
«Interverremo immediatamente per risolvere ogni problema e garantire standard elevati in tutte le scuole di Reggio Calabria. Avanti così».
I controlli a sorpresa sulle mense scolastiche proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto dei capitolati d’appalto e la massima qualità del cibo destinato ai più piccoli.
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