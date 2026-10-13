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Reggio, Cannizzaro sulle mense scolastiche: ‘Ho riscontrato anomalie, pronti a intervenire subito’

Non tutte le mense promosse: nell'ultimo sopralluogo del sindaco emergono anomalie e disservizi. Ecco cosa è successo

13 Ottobre 2026 - 17:53 | di Redazione

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro durante un sopralluogo in una mensa scolastica

Non si ferma il tour del sindaco Francesco Cannizzaro all’interno dei plessi scolastici del territorio cittadino. Nell’ambito delle verifiche periodiche sulla qualità del servizio di refezione e della somministrazione dei pasti agli studenti, il primo cittadino si è recato personalmente a pranzo insieme ai ragazzi per monitorare da vicino l’operato delle mense.

Se nelle tappe precedenti il giudizio complessivo era stato ampiamente positivo, l’ultima visita ha invece fatto registrare alcune ombre. A segnalare le difficoltà sono stati gli stessi studenti e il personale docente, ma il problema è stato constatato direttamente anche dal sindaco durante il sopralluogo.

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Le anomalie riscontrate dal sindaco a pranzo con gli studenti

«Oggi ho pranzato con i ragazzi e sto uscendo da una struttura scolastica dove, purtroppo e a differenza delle altre già visitate, ho riscontrato alcune anomalie e negatività» – ha spiegato Cannizzaro tramite i propri canali social – «Diversi alunni oggi non hanno consumato il pasto completo. Si tratta di aspetti messi in evidenza dagli insegnanti e dai bambini stessi, ma che ho potuto verificare di persona».

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Il primo cittadino ha comunque rassicurato famiglie e personale scolastico sull’imminente risoluzione dei disservizi riscontrati:

«Interverremo immediatamente per risolvere ogni problema e garantire standard elevati in tutte le scuole di Reggio Calabria. Avanti così».

I controlli a sorpresa sulle mense scolastiche proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto dei capitolati d’appalto e la massima qualità del cibo destinato ai più piccoli.

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