Mense scolastiche a Reggio, il csx: ‘Iatì ammette i disservizi e garantisce il rimborso dei pasti a oltre 2700 studenti’

Audizione in Commissione Controllo e Garanzia con l’assessore Iatì, la dirigente Consiglio e il funzionario Gallo. Individuate diverse cause dei problemi registrati la scorsa settimana

“La Commissione Controllo e Garanzia presieduta dal consigliere Giuseppe Marino, stamane ha audito l’assessore alla Pubblica Istruzione Filomena Iatì, la dirigente Lucia Consiglio ed il funzionario Massimo Gallo, in merito ai gravi disagi registratisi la settimana scorsa sul servizio comunale di refezione scolastica.

L’Assessore Iatì ha ammesso di aver ricevuto numerose segnalazioni provenienti da molte scuole cittadine ed ha chiarito di essere intervenuta prontamente per risolvere il problema.

Un pasto rimborsato ad oltre 2700 studenti

Su sollecitazione dei consiglieri di minoranza, l’assessore ha garantito che sarà rimborsato un pasto ad oltre 2700 studenti, mentre la dirigente Consiglio ha garantito che la giornata che ha registrato i disservizi sarà stornata dalla fattura a carico dell’impresa che gestisce il servizio.

Il funzionario Massimo Gallo, DEC dell’appalto, ha dichiarato che i disservizi sembrano superati e che nelle ultime giornate il problema sembra rientrato.

Le cause dei disservizi

Nel corso dell’approfondita analisi, sono state individuate varie cause del disservizio tra le quali l’aumento esponenziale delle prenotazioni a ridosso della scadenza, il sistema di prenotazione che va rimodulato, un guasto all’impianto elettrico delle cucine poste in via Aschenez.

I consiglieri di minoranza hanno evidenziato che tali disservizi non debbano più ripetersi ed a tal fine hanno chiesto sia alla parte politica che a quella amministrativa maggiore vigilanza.

“Si continuerà a vigilare”

Gli stessi consiglieri esprimono soddisfazione per la funzionalità della Commissione Controllo e Garanzia che sta operando in sinergia con Dirigenti, funzionari ed assessori, non tanto per individuare responsabilità ma soprattutto per cercare soluzioni e migliorare la qualità dei servizi comunali.

Rispetto al servizio mensa si continuerà a vigilare ed accogliere eventuali segnalazioni”.

I consiglieri comunali

Battaglia Domenico

Catalano Francesco

Delfino Demetrio

Malara Marcantonino

Marino Giuseppe

Quartuccio Filippo

Romeo Carmelo

Versace Carmelo