Il mercato della Rossanese entra nel vivo

Martedì, 22 Novembre 2016 – Tra pochi giorni il mercato della Rossanese entrerà nel vivo. Il primo posto in classifica ha fomentato i sogni di gloria dei bizantini che, ormai, non si nascondo più. La dirigenza ionica è affamata e con il suo direttore generale, Pierino Lefosse, fa sapere: “La squadra è partita con l’obiettivo di raggiungere un’agevole salvezza, ma questo gruppo ha dimostrato di saper fare qualcosa di straordinario. Stiamo cercando un giocatore per ruolo per migliorare la già ottima rosa a disposizione di mister Triolo. Faremo qualche sacrificio perché crediamo fermamente in questo progetto”.

I rossoblu, nell’ultimo match di campionato pareggiato a Corigliano, hanno fatto esordire un nuovo giocatore. Si tratta del primo uruguaiano della storia della Rossanese: Facundo Daniel Curbelo Nieves, centrocampista classe 1994. Lefosse lo presenta così: “il ragazzo è con noi da Settembre e, dopo mille peripezie, siamo riusciti ad avere il tanto agognato transfert. Si tratta di un giocatore dal grandissimo spessore, avendo vestito la maglia del Danubio, una delle squadre più blasonate del suo paese e di tutto il Sud America”.

Infine, il dirigente bizantino analizza l’ultima gara giocata dai ragazzi: “Era una gara che si poteva vincere. Ma bisogna anche accontentarsi perché vincere al “Brillia” non sarà facile per nessuno. Penso che l’importante sia sempre quello di tornare con dei punti in saccoccia da queste gare delicate, ma se vogliamo arrivare fino in fondo dobbiamo chiudere prima questi match”.