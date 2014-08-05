Mercoledì 6 agosto al Cartella il concerto degli Espana Circo Este

Qualcuno li chiama “musicisti acrobati” o “circensi musicanti”, sono gli España Circo Este e torneranno a calcare il palco del Cartella mercoledì 6 agosto alle ore 22.00, nell’ambito della carovana musical/circense più funambolica di tutta la penisola. Gli España Circo Este ritornano a girare lo stivale con un nuovo ed emozionantissimo tour, fra sacro e profano, fra balkan e reggae/patchanka.

Dopo l’estate del 2012 passata a promuovere il loro primo ep “Circo Este Ciudad” (registrato da Roberto Mandia, fonico di Vinicio Capossela e Baustelle), presentandolo live in più di 150 concerti dal Salento fino al Piemonte, la band di funamboli si ripropone al pubblico con il nuovo “Mi Vida Horror Tour”, nuove canzoni e un nuovo singolo.

Preparatevi a quello che sarà un live, pazzo, colorato e tiratissimo!