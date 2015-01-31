Messico…Terra di VIP

di Daniela Bonanno Conti – Sono tantissimi, come sempre, i vip che trascorrono il nuovo anno sulle incontaminate coste del Messico. Tra le località del Messico più gettonate spiccano Tulum, Cabo San Lucas, Cancún.

Ad aprire le danze, in primis l’attrice toscana Laura Torrisi che ha trascorso un periodo nella splendida località di Cabo San Lucas, luogo perfetto per far festa grazie ai numerosi bar, locali e ristoranti nella zona attigua al porticciolo, per uno shooting e, oltre alle numerose pose sexy postate sul suo profilo Instagram, ha caldamente sbandierato ai quattro venti il suo amore per la terra messicana e per la celeberrima pittrice messicana Frida Kahlo.

E ancora, la bella attrice Candice Accola che interpreta Caroline Forbes, nella celebre serie The Vampire Diaries, si sarebbe concessa un po’ di relax lontano dal set dei vampiri per dedicarsi alla visita e all’esplorazione di siti archeologici della Riviera Maya. Anche la bellissima Cindy Crawford non avrebbe resistito al fascino della terra messicana. Sarebbe stata avvistata tempo fa a Cabo San Lucas con il marito Rande Gerber e in compagnia degli amici di sempre George Clooney e la moglie Amal Almuddin.

L’attrice americana Reese Whiterspoon, cogliendo l’occasione del Los Cabos Film Festival di fine Novembre, si è concessa il lusso di trascorrere un breve periodo sulle spiagge di Los Cabos, nota come “Fine della terra”. In ultimo, l’attrice e produttrice cinematografica statunitense, ricordata sopratutto per i suoi ruoli in commedie adolescenziali come American Pie, la prorompente Tara Reid, ha regalato degli scatti meravigliosi mentre si trovava letteralmente immersa in uno dei cenotes della penisola dello Yucatan.

Il posto è fantastico e le piscine di acqua cristallina, raccolte naturalmente in grotte dopo secoli di erosione, sono senza dubbio un’attrattiva interessante per tutti e perfino per i vip che non resistono al loro fascino.

Il Messico resta sempre per tutti una terra affascinante, e per coloro che non l’hanno ancora visitato non resta che partire alla volta di una delle località sopra indicate per vivere dei momenti magici e indimenticabili, proprio come hanno fatto le varie star. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al sito Visitmexico.it