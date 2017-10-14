Non solo giovani, ma anche famiglie, bambini e anziani. Messina Street Food Fest, organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina, piace a tutti. Lo ha confermato anche la giornata di ieri, la seconda, che ha visto riversarsi a piazza Cairoli migliaia di persone di ogni età, provenienti non solo da Messina, ma anche dalla provincia e dalla Calabria, attirate non solo dai sapori genuini dello street food, ma anche dagli eventi collaterali, pensati per incontrare il gusto di tutti.

Show cooking e intrattenimento per tutte le età

Gli show cooking, sono stati apprezzatissimi non solo dal pubblico presente all’interno della tenso struttura dedicata, ma anche da tanta gente all’esterno che ha potuto seguire ieri, attraverso il maxi schermo collocato all’esterno, le preparazioni degli chef Tommaso Cannata e Nino Rossi, appassionandosi alle spiegazioni delle loro ricette.

L’intrattenimento per i più piccoli, curato da Mr. Alex, con i personaggi più amati dai bimbi, ha divertito e coinvolto le famiglie, mentre il dj set di Alfredo Reni ha accompagnato le degustazioni e la musica live dei Malantisa ha trascinato il pubblico dei più giovani che ha cantato e ballato fino alla fine della serata.

Gli studenti dell’Alberghiero in alternanza scuola-lavoro

Protagonisti della giornata di ieri anche gli studenti dell’Istituto professionale Alberghiero “Antonello”, che grazie all’intesa raggiunta con la dirigente scolastica Maria Muscherà, stanno svolgendo un’esperienza di alternanza scuola-lavoro proprio nell’ambito di Messina Street Food Fest. Nel pomeriggio, 40 ragazzi di 3 classi ad indirizzo enogastronomico e sala vendita, accompagnati dai docenti Tino Spadola, Maurizio La Manna e Giuseppe Pagano, hanno visitato le postazioni food, intrattenendosi con gli operatori e cercando di carpire i segreti delle loro specialità gastronomiche.

Ricchissimo anche oggi il programma. Si parte alle 18 con l’apertura degli spazi gastronomici. Le selezioni musicali dei dj Bruno Blandina e Stefano Falcone animeranno l’atmosfera della piazza. A seguire ben due band che si esibiranno dal vivo. Dopo i “Big Mimma” infatti, sarà la volta dei “Fuori Orario”. Le due formazioni musicali accompagneranno il popolo di Messina Street Food Fest in un sabato che si preannuncia ricco di divertimento ed emozioni. Anche oggi le performance di Mr. Alex allieteranno il pubblico dei più piccoli.

All’interno della Tenso-struttura due show cooking, condotti dalla food blogger Valeria Zingale, con lo chef Zanussi Giuseppe Pappalardo e l’esperto di vini Roberto Raciti.

Nell’ambito degli show cooking, verrà consegnata una targa ricordo alla memoria dello storico rosticciere messinese Pippo Nunnari, per aver contribuito con il suo mitico arancino, a promuovere il nome della città di Messina in tutto il mondo.

GLI SHOW COOKING DI OGGI -sabato 14 ottobre

Ore 19.00

CHEF GIUSEPPE GERACI con “ Non sono un arancino”

Ore 21.00

CHEF LUCA GIANNONE con “ Il cannolo salato gluten free”, “L’ovetto a sorpresa” e “Fichissima”

Nella giornata di domani, domenica 15 ottobre, oltre ai consueti eventi collaterali di Messina Street Food Fest, all’hotel Royal, dalle 11.00 alle 20.00, si terrà la mostra pittorica, già esposta ad EXPO 2015 “Cibo di strada-I mercati siciliani e l’Arte: tradizioni della cultura culinaria del cibo da strada”, dell’artista messinese Dimitri Salonia, fondatore della Scuola Coloristica Siciliana, con la sua allieva Lidia Monachino.

Messina Street Food Fest è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio dell’Ars, della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio, della IV Circoscrizione e del CRAL della Città Metropolitana di Messina.

Orari di apertura, ingresso e ticket

Le postazioni food saranno aperte oggi, sabato 14 ottobre dalle 18.00 alle 01.00, mentre domani, domenica 15 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula scelta per poter gustare le specialità di Messina Street Food Fest è quella del ticket – degustazione. Il ticket servirà a coprire i costi degli operatori del food.

Il ticket unico, che comprende la possibilità di degustare una pietanza salata, una dolce e una bevanda, ha un costo di 8,00 euro. Acquistati singolarmente i ticket avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per la bevanda.

La prevendita dei ticket è attiva anche nelle giornate di oggi e domani a partire dalle 12.00.

IL TEAM DI MESSINA STREET FOOD FEST

Per organizzare il grande evento il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e il direttore Daniele Andronaco hanno creato un team di professionisti che hanno speso le proprie competenze per l’organizzazione dell’evento.

Ecco chi sono:

Cristina Ipsaro Passione, Laura Abate, Claudio Prestopino- art design e coordinamento allestimenti

Carlo Spanò- area web;

Patrizia Casale- responsabile marketing ed eventi collaterali;

Benny Bonaffini- coordinatore area food e show cooking;

Antonio Luciano Greco- ingegnere e tecnico per la sicurezza sul lavoro;

Andrea Ipsaro Passione- pubbliche relazioni e spettacoli

Marika Micalizzi- responsabile comunicazione.