Messina, Sciotto prende tempo, Cozza avrebbe invece già deciso
Il presidente Sciotto si prende una pausa di riflessione dopo le proteste dei tifosi del Messina. Da Reggio filtrano indiscrezioni sulla decisione di Cozza
17 Luglio 2018 - 21:45 | di Michele Favano
“Ho deciso di concedermi un momento di riflessione, non voglio alcun muro contro muro con i tifosi”. Queste le dichiarazioni del presidente del Messina Sciotto rilasciate qualche ora addietro ai colleghi di messinasportiva.it.
Superate le prime contestazioni, il massimo dirigente ha deciso di prendersi un momento di riflessione dopo le polemiche ancora più forti ed i numerosi striscioni esposti nella giornata di ieri nella città peloritana. Una situazione che si è complicata con il trascorrere del tempo, anzichè placarsi.
Questo sponda Messina. Da Reggio, invece, filtrano indiscrezioni riguardo una decisione già presa dall’ex capitano della Reggina Francesco Cozza e cioè quella di rinunciare a questa nuova avventura per una serie di motivi, tra i quali sicuramente condizioni ambientali avverse.
Le alternative non mancano al tecnico, anche se arrivati dopo la metà di luglio, gran parte delle società ha fatto già delle scelte. Resta adesso da capire cosa deciderà il DS Rappoccio, diversamente da Cozza, già ufficializzato.
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