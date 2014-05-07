Met Gala 2014: una parata di stelle sul red carpet

di Federica Geria – Si accendono le luci nel Metropolitan Museum of Arts di New York per l’evento fashion per eccellenza: il Met Gala 2014.Un evento che quest’anno festeggia due momenti importanti: l’opening della mostra di Charles James, fashion designer e primo couturier in America e l’inaugurazione dell’Anna Wintour costum center, un’ala del museo intitola alla direttrice di Vogue America e orga-nizzatrice del Met Gala dal 1995.Il momento più atteso come ogni anno é però quello del red carpet, dove sﬁlano una parata di stelle del mondo della moda e dello spettacolo.

Il tema principale di questa edizione é “white tie & decorations” che impone un rigido dress code a tutti i partecipanti.

Un tappeto rosso all’insegna dell’eleganza senza tempo: look soﬁsticati, outﬁt ben curati nei minimi dettagli, mise da gran ballo e abiti principeschi.

La prima a comparire è Miss Anna Wintour in un abito Chanel, con tipico portamento elegante e severo.

Il bianco protagonista del red carpet

Il colore trionfante é senza dubbio il bianco, in versione total per alcuni ,come ad esem-pio la cantante Rihanna o alternato al nero per altri. La prima a calcare il red carpet é Sarah Jessica Parker, in uno scenograﬁco abito black & white ﬁrmato Oscar de la Renta: corpetto nero di velluto, ampia gonna di satin color panna e una coda lunga con una sorta di griglia nera contrastante.

Sarah colpisce ad ogni evento indossando abiti complessi e impegnativi, non deludendo mai gli amanti della moda. Questa volta in particolare incanta il pubblico, mostrando un atteggiamento da vera principessa e interpretando quasi la tanto amata Carrie Bradshaw di “Sex & the City”.Dopo di lei Dita Von Teese in Zac Posen, Blake Lively in Gucci, Suki Waterhouse in Burberry con un abito rosa cipria vaporoso, Beyoncé in Givenchy coperta da ricami, pietre e cristalli , la modella Rosie Huntington-Whiteley in Balmain come un’elegante guerriera , Kate Upton in Dolce & Gabbana, accompagnata dallo stesso Domenico Dolce.

Cara Delevingne reinterpreta il white tie

L’irriverente top model Cara Delevingne non si adatta facilmente alle limitazioni im-poste dal tema della serata e reinterpreta il “white tie” in chiave moderna e contem-poranea, presentandosi sul red carpet con dei pantaloni. White pants abbinati a un top traforato nero, acconciatura anni ’50 e una piccola pochette, creano un outﬁt semplice ma d’impatto, un total look ﬁrmato Stella McCartney.

Anche Rihanna sceglie Stella, indossando una gonna bianca con strascico a vita alta e un top a manich lunghe, che lascia pancia e schiena scoperte, un total white classico ma per-fettamente in linea con le tendenze del momento.

Cara, Rihanna e Stella conquistano l’attenzione dei fotograﬁ, lasciandosi andare in at-teggiamenti scherzosi e amichevoli, dando così vita al “triangolo” più riuscito del met gala.

Le star del cinema sul red carpet

Tra le star del cinema emergono Lupita Nyong’o in Prada con un abito con applicazioni di piume e gocce di pietre smeraldo, Anne Hathaway in Calvin Klein, Monica Bellucci rigorosamente in Dolce & Gabbana con un abito in pizzo rosso con mantella, Lea Michelle sceglie un vestito custom oro di Altuzarra.

Sul red carpet non manca nemmeno l’amore: tantissime le coppie di star, tra cui Johnny Depp e Amber Heard, Gisele Bündchen e Tom Brady, che ogni anno si divertono a coor-dinare i propri look, Charlize Theron e Sean Penn, Kim Kardashian e Kanye West, David e Victoria Beckham.

Un solo aggettivo per questo Met Gala 2014: magico.