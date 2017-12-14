Basket – Viola, prezzi speciali per la gara contro Treviglio
Biglietti a 5, 7 e 10 euro per Viola-Treviglio: prevendita all'Orange Store del Pianeta Viola dal 15 dicembre, bimbi sotto gli 11 anni gratis
14 Dicembre 2017 - 14:33 | di Eva Curatola
I biglietti per la gara tra MetExtra Reggio Calabria e Blu Basket Treviglio saranno in vendita :
- Venerdì 15 Dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00 presso l’Orange Store del Pianeta Viola
- Sabato 16 Dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00 presso l’Orange Store del Pianeta Viola
- Domenica 17 Dicembre dalle 16.00 alle 18.00 presso la biglietteria del PalaCalafiore
Eccezionalmente per questa gara i prezzi dei biglietti saranno i seguenti :
- CURVA CMR 5 €
- TRIBUNA 7 €
- PARTERRE CENTRALE /LATERALE 10 €
I bambini 0-11 anni potranno accedere gratuitamente.
Per la gara in oggetto non saranno applicate le promozioni “Studenti” e “Biglietto ridotto”
Si ricorda inoltre che gli accessi al “PalaPentimele” saranno così suddivisi:
L’ingresso 9 sarà riservato a tutti i possessori di biglietti e/o abbonamenti per i settori “Tribuna” e “Parterre”, ai ragazzi della “Scuola Basket Viola”
L’ingresso 15 sarà riservato ai possessori di biglietti validi per il settore “Curva”, Pass Auto, Accrediti Stampa, Tessere Fip, Coni e alle autorità.
Fonte: Uff.Stampa Viola Reggio Calabria
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