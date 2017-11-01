MetExtra Reggio Calabria – Scafati, promozione per gli studenti reggini
Domenica 5 novembre alle 18 al PalaCalafiore biglietto a 5 euro per gli studenti delle scuole superiori di Reggio Calabria
01 Novembre 2017 - 09:38 | di Vincenzo Comi
Gli studenti di tutte le scuole superiori di Reggio Calabria potranno beneficiare per la partita MetExtra Reggio Calabria – Scafati, in programma Domenica 5 Novembre alle ore 18.00 al “PalaCalafiore“, di una promozione a loro dedicata.
Gli studenti reggini, esibendo sia in biglietteria che all’ingresso del “PalaCalafiore” il tesserino identificativo della scuola e il proprio documento d’identità, potranno acquistare al costo di 5 euro un biglietto valido per il settore “Tribuna- Secondo Anello
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