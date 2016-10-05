Micaela e l’attore Lino Guanciale all’evento di solidarietà di Avezzano

Una serata di musica e solidarietà alla Cattedrale dei Marsi di Avezzano per sostenere le Caritas di Ascoli Piceno e Rieti dopo il terremoto

Una serata all’insegna della solidarietà con una raccolta fondi per le famiglie colpite dal recente terremoto del Centro Italia andrà in scena stasera dalla splendida Cattedrale dei Marsi di Avezzano.

L’evento, nato da un’idea di don Claide Berardi, ha lo scopo di contribuire

ad aiutare e sostenere le Caritas di Ascoli Piceno e Rieti che ben conoscono le situazioni delle famiglie del territorio e, al meglio potranno gestire le loro richieste di aiuto.

Insieme alla cantante Micaela tanti artisti che contribuiranno con la loro arte alla serata solidale, tra cui il noto attore Lino Guanciale.

Micaela, che non è nuova a questo genere di iniziative,si è dichiarata subito disponibile, sottolineando il valore morale dell’iniziativa. “Essere solidali-ha dichiarato- non significa fare, ma ricevere , perché la più grande ricchezza dell’umanità è il bene comune, che rappresenta il nostro futuro.

Un piccolo gesto, soprattutto da parte di noi giovani artisti che spesso diventiamo un punto di riferimento per le giovani generazioni, può significare molto”.