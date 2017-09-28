Testimonianze, musica e sapori della Calabria che si ribella a Milano con Libera e il concerto di Michelangelo Giordano

Il cantore calabrese Michelangelo Giordano, si esibirà per l’evento Bella Calabria: testimonianze, musiche e sapori della Calabria che si ribella, organizzato dall’associazione antimafia Libera

Sabato 30 settembre alle ore 18:30 centro socio ricreativo “Ercole Ratti” Via Cenisio, 4 Milano

L’iniziativa realizzata dall’associazione antimafia Libera, si aprirà con la presentazione del ponte Milano-Calabria, seguiranno testimonianze, saluti ed un aperitivo con buffet di prodotti calabresi , Coop e Libera Terra.

Alle ore 21:00 avrà inizio il concerto con artisti che ricorderanno, in musica, il valore, la tradizione e le sonorità tipiche della Calabria.

Ad aprire il concerto sarà il cantautore calabrese Michelangelo Giordano con alcuni brani del suo album “Le strade popolari”; un album ricco di sonorità folk etniche e testi che, spesso, toccano tematiche d’impegno sociale. Tra i brani proposti anche “Non cangiunu li cosi”, brano ispirato dal famoso discorso di Rosaria Costa Schifani dopo la strage di Capaci.

La canzone è stata candidata al premio Musica Contro le Mafie 2015, è diventata la sigla dell’evento antimafia “Ricordare per cambiare” ed ha ottenuto il Premio speciale Miglior Testo al festival Musicalmente Show in Calabria.

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