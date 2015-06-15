Milano, prestigioso premio conferito al Presidente Bombino
Durante l'ottavo Congresso Nazionale di Federparchi è stato conferito al presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte un riconoscimento per l'impegno per la legalità
15 Giugno 2015 - 11:21 | di Vincenzo Comi
Si sta svolgendo in questi giorni a Milano, nella splendida cornice di Trezzo sull’Adda, l’ottavo Congresso Nazionale di Federparchi, un importante momento istituzionale inserito nel programma dell’International Parks Festival.
Nel corso dei lavori, ai quali hanno partecipato i quadri apicali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i Presidenti dei Parchi Nazionali, regionali e delle Aree Marine Protette d’Italia, il Presidente di Europark, nonché i rappresentanti delle più importanti Associazioni Ambientaliste, è stato conferito al Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino un riconoscimento per “l’impegno per la legalità”.
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