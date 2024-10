Mileto (La Svolta): “Tapis roulant, disservizio temporaneo. Presto riattivato”

In merito a quanto rappresentato nelle ultime ore su alcuni articoli diffusi dagli organi di stampa locale, circa la situazione relativa al funzionamento del Tapis Roulant, l’Amministrazione comunale informa che lo stesso sarà riattivato nei prossimi giorni.

L’interruzione temporanea del funzionamento della struttura è stata dovuta ad un ritardo nel rinnovo dell’incarico di direttore d’esercizio nei confronti di un funzionario in servizio presso l’Amministrazione comunale.

“Trovo paradossale che il Movimento Nazionale per la Sovranità accusi l’amministrazione comunale di mancanza di programmazione – ha dichiarato in merito il consigliere delegato de La Svolta Antonino Mileto – anche perchè ormai tutti hanno chiaro che il tapis roulant, per come è stato concepito, risulta un’opera costosa, peraltro mai terminata, che l’Amministrazione Falcomatà sta tentando tra mille difficoltà, vedi la questione dell’interdittiva antimafia alla ditta titolare dell’appalto, di portare avanti fino al definitivo completamento.

Ma soprattutto – ha aggiunto Mileto – un’opera pubblica il cui finanziamento non ha mai previsto i fondi per il funzionamento, nonostante gli ingentissimi costi di gestione e di manutenzione, con il risultato che negli anni è stato complicato garantire una gestione ottimale per l’Amministrazione, costretta a gestire il servizio solo con risorse interne e quindi con enormi sforzi, sempre a spese delle tasche dei cittadini che pagano il pesantissimo piano di rientro causato dai debiti pregressi, e risultati non sempre adeguati”.

“Ma il tapis roulant è solo uno degli esempi di un metodo di gestione che in quegli anni ha causato danni enormi all’Amministrazione comunale e a tutti i cittadini, che ancora pagano quotidianamente, con le proprie tasche, gli effetti di quella stagione.

Potremmo citarne a bizzeffe, convinti che chi ha determinato le difficoltà che oggi tutti viviamo, dovrebbe avere almeno la compiacenza di tacere e di lasciar lavorare chi sta tentando di riparare i danni creati lasciando parlare i fatti.

Ci limitiamo a dire – conclude il consigliere comunale – che, pur tra mille difficoltà, dovute essenzialmente alla penuria di risorse, finanziarie ed umane, attraverso un lavoro quotidiano e certosino, stiamo tentando di alleviare il peso degli enormi disagi provocati da lor signori a danno dei cittadini in un decennio di disamministrazione. E che naturalmente, per tornare all’oggetto della nota diffusa sui giornali, il tapis roulant tornerà funzionante nei prossimi giorni”.