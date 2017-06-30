Mimmo Gangemi e Domenico Talia presentano “I colori del cielo e altre ipotesi”
Il 3 luglio al Malavanda Cafè di Reggio Calabria l'autore presenta la raccolta di venti racconti su vite e luoghi del Sud, con Mimmo Gangemi
30 Giugno 2017 - 13:56 | di Eva Curatola
Lunedì 3 Luglio alle ore 18.30, presso il Malavanda Cafè in Via Zecca a Reggio Calabria, sarà presentato il libro “Il colore del cielo e altre ipotesi” (Rubbettino) di Domenico Talia.
Di cosa parla il libro
Il libro raccoglie storie, ambienti e vite di uomini e donne a Sud. Ciccio che ama guardare gli aerei partire, si sente «leggero, come se l’aria, insieme agli aerei, sollevasse anche lui» e in quei momenti la sua vita difficile non gli pesa. Tre vecchi compagni di scuola, un medico, un malacarne e un sindaco, che s’incontrano per via di un delitto: uno morto, gli altri due quasi vivi. Il dottor Gerace che mentre raccoglie i fichi sull’albero nel suo orto, sposta lo sguardo, muove due foglie e comprende la necessità di cambiare il proprio punto di vista e così risolve il delitto su cui stava indagando. Ciccillo e Peppino, un finto scemo e un presunto furbo, che vivono felici, grazie ad un segreto e ad un felice miscuglio di ignoranza e desiderio. Questi sono solo alcuni dei personaggi dei venti racconti che narrano vite, scelte e momenti vissuti da uomini e donne che abitano luoghi difficili.
L’autore, Domenico Talia, originario di Sant’Agata del Bianco, sulla costa jonica reggina, è docente di informatica all’Università della Calabria e ricercatore nell’area dei sistemi distribuiti e del data mining. Viaggiatore curioso e appassionato, è interessato ad esplorare come la scienza e le nuove tecnologie cambiano il futuro della società e la vita delle persone.
Chi interviene alla presentazione
La presentazione sarà moderata da Domenico Rositano, Presidente dell’Associazione Calabresi Creativi e vedrà la presenza oltre che dell’autore, anche di Mimmo Gangemi, noto scrittore calabrese che da diversi anni si confronta con le storie di Calabria.
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