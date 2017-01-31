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Ministero sblocca tre progetti per la Calabria: ‘Progetti importanti per rilancio del territorio’

Tre progetti di valorizzazione culturale della Calabria sono stati ammessi a finanziamento dal MiBACT: l'annuncio della sottosegretaria Dorina Bianchi

31 Gennaio 2017 - 20:47 | di Pasquale Romano

Immagine collegata all'articolo su territorio e sviluppo economico, Calabriada Dil Egitimi

“Tre progetti di valorizzazione culturale in Calabria sono stati ammessi a finanziamento dal MiBACT. Si tratta dell’Hubcultura tra Ionio e Tirreno, Serra e Aspromonte a Palizzi (Rc), delle transumanze culturali tra due parchi a Castrovillari (Cs) e del Parco della Sibaritide a Cassano alla Jonio (Cs). Sono progetti importantissimi per il rilancio del territorio e per aumentarne l’attrattivita’”. A comunicarlo e’ Dorina Bianchi, sottosegretario al MIBACT con delega al turismo.

“La Calabria – aggiunge – e’ ricca di un ingente e pregiato patrimonio archeologico, culturale, storico, naturalistico che deve essere valorizzato e rilanciato con cospicui finanziamenti. Sole, mare, storia, natura e archeologia: abbiamo tutte le potenzialita’ per diventare una delle regioni piu’ attrattive e sviluppare il nostro turismo. Gli altri progetti che non sono stati ammessi – puntualizza – potranno riformulare le loro proposte, con integrazioni e perfezionamenti, in occasione del prossimo bando che sara’ pubblicato entro il primo semestre di quest’anno. Il nuovo bando si avvarra’ delle risorse del Piano Operativo Complementare”.

fonte: agi

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