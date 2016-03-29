Mirrors: ecco l’ultimo lavoro della band calabrese Le Hibou

Il terzo lavoro in studio della band calabrese è un EP più conciso e diretto, con testi autobiografici sulla ricerca di sé e sui cambiamenti

Oggi esce “Mirrors” il terzo lavoro in studio realizzato dalla band calabrese.

Dopo anni passati a sperimentare soluzioni strumentali al limite dei confini armonici, la band si presenta ora con un prodotto più conciso e diretto. Il sound intenso e le composizioni ispirate danno al progetto un tono più maturo e internazionale.

Gli arrangiamenti frizzanti e la dichiarata intenzione di mantenere intatta l’ispirazione creativa rendono il progetto molto fluido e allo stesso tempo intimo e delicato.

I contenuti e i testi sono molto autobiografici e rappresentano una riflessione profonda su alcuni temi come “la ricerca di sé stessi”, “la paura di affrontare i cambiamenti”, “il non sentirsi adeguati“ e “il particolare rapporto con alcuni pensieri ed emozioni”.



Da qui il titolo MIRRORS … “specchi che riflettono particolari sfaccettature della realtà in base alla loro inclinazione!!”

L’Ep uscirà per Rocchenrolla Label sotto la produzione artistica di Saso, registrato presso il Black Horse Music Studio di Catanzaro da Francesco Merante e Giorgio Condello, missaggio a cura di Giorgio Condello, mastering effettuato da Gianni Vallino del Karibu di Torino. L’immagine di copertina è di Giorgio Bartocci (Luminiera I, Dettaglio di Miniera, mostra personale presso Altrove Gallery).