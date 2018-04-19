Mirto Crosia (Cs): potenziato l’ufficio postale di via Manzoni

Da giovedì 19 aprile l'ufficio postale di Mirto Crosia in via Manzoni sarà potenziato con una nuova risorsa: orari e servizi

Poste Italiane comunica che da domani, giovedì 19 aprile, l’ufficio postale di Mirto Crosia sarà potenziato con l’arrivo di una nuova risorsa che garantirà la completa operatività della sede di via Manzoni 13, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

L’ufficio postale sarà disponibile secondo i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di via Manzoni dispone anche di un ATM Postamat, lo sportello automatico che consente di effettuare operazioni di prelievo di contanti, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricaricare i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre duemila bollettini di conto corrente, ricaricare la carta Postepay. È inoltre attivo il servizio WIFI gratuito.