Miss Mondo Italia: evento per conoscere i nomi e i volti delle finaliste di Calabria e Sicilia

Pochi giorni ancora per conoscere i nomi delle finaliste che rappresenteranno Calabria e Sicilia alla kermesse di Miss Mondo Italia, prevista a Gallipoli nel mese di giugno.

La finalissima interregionale a Rizziconi

Domenica 14 maggio, infatti, al Porto degli Ulivi di Rizziconi la finalissima interregionale che vedrà circa 38 ragazze (21 siciliane e 17 calabresi) contendersi il titolo di Miss Mondo Calabria e Miss Mondo Sicilia.

Non saranno solo due le bellezze che raggiungeranno la Puglia per la manifestazione annuale del patron Antonio Marzano, ma altre aspiranti che accederanno con le fasce di pre- finaliste nazionali.

L’evento di domenica nasce dall’impegno di Mario Vitolo, direttore artistico della manifestazione e della talent scout Valeria Pellegrino, agenti monomandatari del concorso per le due regioni.

Sul palco del centro commerciale pianigiano, ci sarà anche Luca Abete che con il tour #NonCiFermaNessuno è partner ufficiale di Miss Mondo Italia.

Gli ospiti e la giuria delle selezioni

Direttamente da Colorado, il fortunato programma televisivo Mediaset, sbarcheranno in Calabria anche Ermes e Titina pronti a far divertire il pubblico con le loro “scaramucce” da fidanzati.

Il pomeriggio di sabato 13, invece, le concorrenti affronteranno un primo passaggio in giuria, composta da esperti del mondo della moda, della fotografia, della stampa e del cinema.

Tra loro anche Giacomo Conti, il reggino protagonista della Fiction “Solo per amore. Destini incrociati“, trasmesso dall’11 maggio su Canale 5.

Presente anche Miss Mondo Italia, la lametina Giada Tropea che l’11 giugno affiancherà Ezio Greggio sul palco del Teatro Italia di Gallipoli, per la finale nazionale del concorso.

Nei giorni precedenti alla preparazione della kermesse regionale saranno ospitate da Federalberghi e da Vittorio Caminiti, manager affermato nel settore dell’ospitalità e della ristorazione calabrese.

Una partnership di successo che segna la confluenza di due direttive importanti per lo sviluppo e la promozione della nostra regione.

Bellezza e talento da un lato, accoglienza e turismo dall’altro.

«Un binomio vincente – affermano a una voce Vitolo e Pellegrino. Una sinergia indispensabile per far rivolgere al nostro Sud, l’attenzione degli imprenditori e della stampa nazionale».

Per gli appassionati della kermesse, possibilità di conoscere le finaliste sul profilo social @missmondocalabriaesicilia