Miss Mondo Italia, a Gallipoli accedono alla finale tre calabresi e sei siciliane

Sono nove le miss di Calabria e Sicilia pronte a sfilare sul palco del teatro Italia di Gallipoli per la finale nazionale di Miss Mondo Italia

Sono in tutto nove le miss che per la Calabria e la Sicilia sfileranno domani sul palco del teatro Italia di Gallipoli per la finale di Miss Mondo Italia.

Le miss di Calabria e Sicilia in finale

Tre per la Calabria: Alessia Tripodi Miss Mondo Calabria 17 anni di Reggio, Erika Avignone 22 anni di Gioia Tauro, Maria Giulia Caruso, 18 anni, di Montalto Uffugo ( CS).

Per la Sicilia: Gabriela Farinato Miss Mondo Sicilia ,17 anni, Paternò ( CT), Anastasia Pellegrino, 17 anni, Santa Margherita di Belice (TP), Desirée Mazza, 17 anni, Messina, Martina Arsì, 19 anni, Siracusa, Ornella La Rosa, 22 anni, Ragusa e Chiara Ferrara 21 anni, Messina.

Sarà, invece, la calabrese di Lamezia Terme Giada Tropea a consegnare la corona vinta giusto un anno fa. La finale nazionale si svolgerà domenica 11 giugno e sarà trasmessa in diretta sui canali social di Miss Mondo. Conduttore dell’evento sarà Enzo Iacchetti, affiancato dalla nota influenzer e modella “Curvy” Laura Brioschi.

Gli ospiti annunciati per la serata finale

Tanti gli ospiti annunciati. Da Max Cavallari dei Fichi d’India all’artista internazionale del ‘Cirque du Soleil’ Andreanne Thiboutot, dall’attore Giorgio Pasotti al noto giornalista Alessandro Cecchi Paone, dall’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete alla band-girls de “Le Deva”.

La vincitrice della competizione acquisirà la fascia e il diritto a partecipare alla finale internazionale di Miss World, il concorso più antico e prestigioso del pianeta, in programma a dicembre in Cina.

A Gallipoli sono presenti in questi giorni anche Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, agenti monomandatari del concorso per le due regioni, pronti a sostenere le loro miss fino all’ultimo, tra le 50 scelte per la finale di domenica.

La conferenza stampa con Luca Abete e Fulvio Cerutti

Alla conferenza stampa di questa mattina a Gallipoli c’era anche l’inviato si Striscia Luca Abete, che in mattinata ha incontrato le finaliste e raccontato le esperienze del suo tour motivazionale dedicato ai giovani #NonCiFermaNessuno e il caporedattore de LaStampa.it, Fulvio Cerutti, che ha illustrato le modalità di votazione della fascia speciale Miss Mondo Web tramite il portale online della testata. Bilancio finale anche per Giada Tropea, Miss Mondo Italia in carica, che ha raccontato alle aspiranti la sua esperienza annuale e quella internazionale vissuta a Miss World.