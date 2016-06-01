Miss Mondo Italia: il sogno si avvicina per sei giovani calabresi

Giada Tropea, Arianna Gramuglia, Marika Simone, Tiziana Casile, Desireé De Luca e Alessia Tripodi staccano il biglietto per la finale di Miss Mondo Italia a Gallipoli

Ben 6 calabresi su 10, alla finale nazionale di Miss Mondo Italia prevista per sabato 11 giugno a Gallipoli.

È questo il verdetto della serata di ieri sera che ha regalato a Giada Tropea, già Miss Mondo Calabria, Arianna Gramuglia, Marika Simone, Tiziana Casile, Desireé De Luca e Alessia Tripodi, il “biglietto” per la gara conclusiva che si terrà al Teatro Italia della cittadina del Salento.

Le selezioni e le 50 finaliste di giugno

Le ragazze hanno superato le selezioni in corso dal 28 maggio su 150 prefinaliste provenienti dalle gare regionali svoltesi sull’intero territorio italiano.

In tutto sono 50 le bellissime che si sono aggiudicate la passerella finale di giugno, nella quale sarà scelta Miss Mondo Italia.

La soddisfazione degli agenti per Calabria e Sicilia

Grande soddisfazione per Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, agenti monomandatari del concorso per la Calabria e la Sicilia, anche perché dalla regione nostra dirimpettaia, sono state scelte altre 4 aspiranti su 8, per un totale di 10 bellezze made in Sud.

Le giovani calabresi avevano già superato la finale regionale dello scorso 15 maggio a Rizziconi e adesso, per loro, partirà il tour de force per conquistare il titolo guadagnato lo scorso anno dalla trentina Greta Galassi, Miss Mondo Italia 2015.

«È una buona risposta al lavoro fatto per un anno sul territorio – – commenta Valeria Pellegrino. Non si tratta solo del fattore estetico delle giovani, ma anche di un insieme di elementi che si giocano sul piano del carattere, della socievolezza e della determinazione. Siamo contenti perché questo primo risultato premia anche il contributo svolto per dare visibilità alla Calabria, rappresentata con 6 concorrenti su 19 regioni partecipanti alla finale. Adesso – conclude – tocca alle ragazze di dimostrare di meritare il titolo nazionale».

Che cos’è il concorso Miss Mondo Italia

Miss Mondo Italia è un concorso presieduto da Antonio Marzano, per la direzione artistica di Maria Rosaria De Simone, finalizzato all’individuazione della bellezza nazionale che rappresenterà il Paese al concorso Miss World, il più antico e prestigioso concorso internazionale di bellezza e talento.

Una selezione che, ogni anno, interessa 10.000 aspiranti concorrenti, 300 serate nelle piazze e nei locali del Bel Paese e coinvolge in maniera massiccia l’intero aspetto turistico del territorio italiano.