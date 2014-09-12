Miss Ragazza Fashion: assegnata la fascia Miss Angeli Bianchi

Assegnata la fascia Miss Angeli Bianchi nel contesto del concorso di Miss Ragazza Fashion.

Giorgia Sofia, 16 anni, la miss che rappresenterà nelle occasioni ufficiali l’associazione che opera nel volontariato.

A consegnare il riconoscimento, nel corso della serata, il presidente Maurizio Albanese: “La scelta è stata veramente difficile ma siamo orgogliosi della nostra Miss che coniuga dolcezza e bellezza. E’ stata un’esperienza bellissima ma, sino alla prossima edizione, che ci auguriamo possa essere di portata nazionale, ritorniamo al nostro mondo che è quello della solidarietà, che ci vede impegnati con il progetto “Un angelo in corsia”, presso il policlinico Madonna della Consolazione, nel reparto di chirurgia pediatrica. Colgo l’occasione, inoltre, per dare a tutti l’appuntamento al 2 ottobre, presso il teatro Odeon di Reggio Calabria, con la manifestazione solidale “Il sorriso nelle note”, giunto alla sua IV edizione. Un ringraziamento speciale voglio rivolgerlo alla presentatrice ed organizzatrice di Miss Ragazza Fashion per la Calabria, Mariangela Zaccuri, per averci ospitato”.Partner della fascia, sono stati l’hair stylist e icona della moda internazionale, Franco Battaglia, presidente della New Faces; e Tandem, che ha colorato la serata con la sfilata dei suoi splendidi abiti.”

Faccio danza da quando avevo tre anni e mezzo – sono le parole di Miss Angeli Bianchi – adoro ballare e odio la solitudine. Sono felice di aver vinto questa fascia perché apprezzo particolarmente il lavoro di Angeli Bianchi e sarò orgogliosa di indossarla”.