Mercoledì 30 Agosto a Piazza Italia di Reggio Calabria si terrà la finale nazionale della quarta edizione del concorso di bellezza: “Miss Stella dello Stretto”. L’evento, inserito nel cartellone dell’Estate reggina 2017, con il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Calabria, è promosso dalle Associazioni Culturali Brutium Eventi e Kalabria 2001 di Reggio Calabria.

Un concorso di respiro nazionale

Il concorso già dall’anno scorso ha assunto un carattere nazionale, infatti le ragazze provengono da selezioni svoltesi in Calabria e Sicilia e senza alcuna restrizione di nazionalità.

Il Direttore artistico Marcello Alampi ringrazia tutto lo staff organizzativo composto da: Donatella Tripodi che ha coordinato i casting della sezione di Reggio Calabria (che si sono tenuti presso l’E’ Hotel) e si occuperà delle coreografie delle partecipanti, Kerin Polimeni instancabile assistente, Alessia Teoclè Bijoux, che ha realizzato il bellissimo diadema lavorato a mano per la prima classificata, Euromode School di Milena Giordano che fornirà i vestiti con cui le ragazza sfileranno ed il gruppo di lavoro “Sei Amici al Bar” che curerà il trucco e le acconciature delle ragazze.

Gli artisti e la serata

Il Patron Carmelo Maiolo sottolinea altresì la valenza artistica della manifestazione vantando tra gli artisti della serata la presenza di Alessia Digiò e Marco Mauro che presenteranno in tandem le varie fasi dello spettacolo.

La fotografia, come per la passata edizione, sarà a cura dell’Associazione Momenti (Antonio Macheda ed Antonio Pitea), le selezioni musicali di Davide Agostino, e per finire, visto che di bellezza si tratta, le incantevoli modelle Alessia Corsaro, vincitrice della passata edizione sarà la madrina della serata, e Maddalena Ciofu, miss sorriso 2016, che ricoprirà il ruolo di valletta.