“Miss Tagliatella 2024”, al quarto posto una reggina

Diciotto concorrenti si sono sfidate per preparare la migliore tagliatella, la “Miss Tagliatella” appunto, uno dei piatti più amati dagli italiani

Grande successo anche per la 6° edizione ferragostana di “Miss Tagliatella”, che si tenuta al Bagno Alvaro di Gatteo Mare – Riviera Romagnola (di cui è titolare la famiglia Spinelli), il consueto appuntamento estivo, ideato dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli ed organizzato dalla Direzione del Bagno Alvaro e dal ristorante “il Mare in Pentola” di Gatteo Mare. L’evento, seguito da un numerosissimo pubblico, è stato condotto da Paolo Teti.

Diciotto concorrenti in gara, di diverse province italiane, che sotto la guida degli Chef Zoffoli e Spinelli, a colpi di mattarello, uova e farina del Molino Sapignoli di Cesena, hanno preparato poi “tirato” a mano la sfoglia (come facevano una volta, le nostre nonne) e si sono sfidate per preparare la migliore tagliatella, la “Miss Tagliatella” appunto, uno dei piatti più amati dagli italiani!

La giuria, composta dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli, dagli Chef Alessandro Spinelli, Andrea Ciuffo e Katia Pieri, ha assegnato il primo premio a Hodaj Hurma, 59 anni, di origini albanesi, cuoca in una scuola materna di Verona, dove vive. Le sue tagliatelle, hanno rispettato tutti i “canoni” per essere definite “ideali”, quindi si sono aggiudicate il titolo di “Miss Tagliatella 2024”.

Seconda classificata, Giuseppina Tortora, 58 anni, operaia, di Bologna.

Terza classificata, Albarosa Valli, 80 anni, di Ravenna.

Quarta classificata, Iolanda Chindamo, 37 anni, impiegata, di Reggio Calabria.