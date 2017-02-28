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Missione compiuta per il regista di origini calabresi. Vinto l’Oscar con ‘Piper’

Il corto Pixar Piper vince la statuetta per l'animazione e porta anche un pezzo di Calabria sul palco del Dolby Theatre: il regista ha radici a Mammola

28 Febbraio 2017 - 19:46 | di Pasquale Romano

Alan Barillaro, regista del corto Pixar Piper, premio Oscar per il miglior corto d'animazione

Anche la Calabria conquista gli Oscar. Nella notte più importante per il cinema, infatti, una statuetta, quella per il miglior corto di animazione, è andata al regista italo canadese, Alan Barillaro che ha conquistato tutti con il suo “Piper”.

Con la storia di crescita di un baby uccellino che riesce a vince le sue paure, Alan Barillaro, suo creatore, ha ringraziato la moglie e i tre piccoli “Piper” che sono rimasti a casa. Il corto Pixar porta la firma di un ragazzo cresciuto in Canada ma con padre di Mammola, nel reggino e madre abbruzzese.

Dal 1997 lavora alla Pixar dove ha collaborato in diversi lavori, come “Gli Incredibili” e “Alla ricerca di Nemo”. Stanotte, nella cerimonia che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles, tra sorprese e gaffe finali, Alan Barillaro ha portato sul palco anche un pezzetto di Calabria.

Cresciuto in Canada, ma di padre di Mammola nel reggino e madre abruzzese, Barillaro dal 1997 lavora alla Pixar come supervisore alle animazioni di film come Gli Incredibili, Alla Ricerca di Nemo, Monsters & Co.

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