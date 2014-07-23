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Miti contemporanei: III edizione, pronta a spiccare il volo

Il festival teatrale itinerante di Scena Nuda tra Palmi, Portigliola, Bova e Reggio: tema «il volo» e ospiti di caratura nazionale, con la chiusura affidata a Galatea Ranzi

23 Luglio 2014 - 20:06 | di Redazione

Tutto pronto per il Festival teatrale itinerante “Miti Contemporanei”, organizzato e promosso dalla Compagnia “Scena Nuda” di concerto con l’Amministrazione Provinciale, giunto alla sua terza edizione. Si partirà domani giovedì 24 luglio, alle 21.15 al Parco Archeologico dei Taureani a Palmi.  Nel corso della Conferenza Stampa, Teresa Timpano, direttore artistico della kermesse, unitamente a Roberta Smeriglio, responsabile dell’organizzazione, hanno svelato i dettagli del Festival, che già sta riscuotendo una grande curiosità attorno ad un progetto artistico di primo piano. Palmi, Portigliola, Bova e Reggio ospiteranno artisti di caratura nazionale ed internazionale come Anning Raimondi, Sergio Sorrentino, Michela Barasciutti, Sara Paolini, Carmen Panarello, Anna e Marianna Passanisi e, il premio Oscar con “La Grande Bellezza”, Galatea Ranzi, che chiuderà il Festival “Miti Contemporanei 2014”.  Tante e di livello anche le produzioni di Scena Nuda che creeranno quella ricercata commistione tra ospitalità e opere prime; « in questa edizione – afferma Teresa Timpano – scegliamo “il volo” come dinamica attorno alla quale cucire le relazioni tra le nuove drammaturgie, per ricalcare il desiderio dell’uomo del miraggio da inseguire, del senso dell’incompiuto; uno slancio poetico che riecheggia nel presente ».È già in corso il Laboratorio di Drammaturgia con Paolo Bignamini; per il Teatro Ragazzi, alle 18.00, appuntamento con “Parole e Sassi” con Renata Falcone il 24 (Palmi) e 27 luglio (Trabocchetto a Reggio Calabria), mentre con “Ali” il 26 luglio al Castello di Bova sempre alle ore 18.00.Il Festival, invece, partirà domani 24 luglio, dalle ore 21.15 al Parco Archeologico dei Taureani a Palmi con il prologo di “Il Nunzio – Da Edipo Re” con Enzo de Liguoro e poi con lo spettacolo “La voce di Giocasta” in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e il Teatro Franco Parenti (MI). Venerdì 25 luglio, tappa a Portigliola, al Teatro Greco Romano, con il monologo di apertura di Luca Fiorino su “Icaro”, un’idea di Manachuma Teatro. Lo spettacolo delle 21.30, prevede “Vestita di Terra e di Mare”, una produzione Compagnia Tocnadanza Venezia. Il finesettimana si apre (26 luglio) con la Bovesìa e lo spettacolo al Piazzale S. Caterina di “Mari Immemori” una co-produzione con Stratogemma e Scena Nuda. Gran finale al Teatro Zanotti Bianco di Reggio Calabria: ad aprire la serata sarà l’omaggio all’archeologo Umberto Zanotti Bianco, con un monologo di Filippo Gessi con Teresa Timpano, dal titolo “Pasifae”. Concluderà il Festival, “Fedra – Diritto all’Amore” con Galatea Ranzi, premio Oscar con “La Grande Bellezza”.

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