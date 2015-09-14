Miu Miu lancia a Parigi il suo primo profumo

Mughetto, gelsomino e note verdi per la prima fragranza della maison, ispirata al contrasto e interpretata dall'attrice Stacy Martin

di Maria Carmela Di Marte – Una novità assoluta quella dell’autunno-inverno 2015 della Maison Miu Miu, che ha presentato durante l’haute couture al Miu Miu Club a Parigi, il suo primo profumo.

Una fragranza realizzata sulla ricerca del contrasto, lontana dai soliti cliché, ad opera della celebre profumiera Daniela Andrier, la quale prendendo ispirazione dal marchio – e partendo dal mughetto armonizzato con autentico gelsomino, essenza di rosa e note verdi sintetiche – ha dato vita ad una fragranza naturale, fresca e morbida. Sono inoltre presenti estratto di patchouli, legno e pepe Akigalawood, che conferiscono al profumo un odore intenso, ma mai innaturale.

Un profumo che evoca le qualità che sono insite nel marchio Prada, quali giovinezza, femminilità, libertà ed eleganza.

Non a caso come volto per la campagna pubblicitaria della prima fragranza del marchio è stata scelta l’attrice Stacy Martin – protagonista di Nynphomania di Lars Von Trier – immortalata in uno scatto dal fotografo Steven Meisel.

Stacy, con i suoi grandi occhi, i capelli raccolti e con indosso un abito Miu Miu rappresenta il cinema degli anni’60, nonché la spensieratezza e la femminilità che da sempre contraddistinguono Miuccia Prada e la sua maison.