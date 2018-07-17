Chi crede che le sedie non siano un complemento d’arredo fondamentale non conosce la storia di Calligaris, l’azienda italiana leader nel settore del design. Da una sedia fino ad arrivare a 800 articoli a catalogo venduti in più di 100 paesi, sono questi i dati che raccontano uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo in fatto di arredamento che, grazie a Mobili Catalano, sarà possibile trovare anche a Reggio Calabria!

Calligaris è un’azienda al passo con i tempi, in grado di leggere il presente e trasformare gli stimoli più interessanti e fecondi in mobili e complementi d’arredo pronti ad entrare nelle case delle persone e trovare il loro posto per dare luogo ad ambienti unici, che parlano di chi li abita.

Divani, tavoli, sedie, specchi, letti, lampade, tappeti ed altri complementi d’arredo, questa l’esposizione firmata Calligaris che sarà possibile visitare presso lo showroom Mobili Catalano di Via Aschenez.

Lo showroom Mobili Catalano di Via Aschenez

Lo storico showroom reggino è infatti l’unico del centro città a poter offrire una così ampia scelta di mobili Calligaris. Un nome sinonimo di qualità e tradizione, i prodotti Calligaris sono conosciuti in tutto in tutto il mondo da ormai 95 anni. Dalla zona living passando per la zona notte, quella lavoro ed ancora luci e accessori di qualsiasi tipo, l’azienda italiana progetta, produce e distribuisce sul mercato elementi pensati per voi e per le vostre case.

Grazie all’esperienza data dai suoi 60 anni di attività, Mobili Catalano propone ai suoi clienti degli imperdibili sconti fino al 50% su tutta la merce esposta della linea Calligaris, un vero e proprio invito a nozze per gli amanti del design che non potranno lasciarsi scappare quest’opportunità.

Gli avventori potranno infatti visitare, in tutta tranquillità, lo showroom reggino di via Aschenez, soffermandosi sulla gallery riservata al marchio leader nel settore della progettazione di mobili ed usufruire della guida di un esperto che li accompagnerà nella scelta dei mobili per la sua casa.

Elegante, prezioso e senza tempo, queste le caratteristiche che esprimono al meglio lo stile dei mobili e dei complementi d’arredo che andrete ad acquistare ad un prezzo irripetibile. La campagna saldi proposta da Calligaris, che Catalano Mobili estende alla città di Reggio Calabria, è partita il 7 luglio e sarà valida fino al 17 agosto.

Cosa aspetti? Non farti scappare quest’imperdibile occasione! Visita la pagina Facebook “Catalano Mobili”, Tel. 0965 27132, recati presso lo showroom di Via Aschenez n.112 o visita il sito https://www.mobilicatalanorc.com/