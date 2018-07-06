Dal 7 luglio all'1 settembre sconti fino al 50% nello showroom di via Aschenez e in quello di via Giudecca, tra cucine, camerette e complementi d'arredo

Mobili Catalano è molto più che un’azienda di vendita al dettaglio che offre agli avventori servizi professionali. Nei bellissimi ed eleganti showroom di via Aschenez e via Giudecca si trova uno dei negozi di mobili più famosi della nostra città.

Oltre sessant’anni di attività

Con oltre 60 anni di attività alle spalle Mobili Catalano rappresenta a Reggio Calabria una vera e propria istituzione, affermatasi nel tempo grazie alla qualità dei prodotti venduti ed alla disponibilità dello staff nei confronti del cliente.

Cucine, camerette, tutto ciò che si potrebbe desiderare riguardante l’illuminazione, la zona giorno e la zona notte ed ancora innumerevoli complementi d’arredo; lo showroom del centro città offre davvero un’offerta a 360° agli avventori che desiderano dar vita o rinnovare la propria casa.

Gli sconti fino al 50%

Design, ricerca, passione, sono i principali aggettivi che contraddistinguono il lavoro di “Mobili Catalano” da sempre attenti alle necessità dei propri clienti. Proprio per questo motivo dal 7 luglio all’1 settembre presso il salone reggino sarà possibile usufruire di sconti fino al 50% pensati appositamente per voi.

Amanti dell’architettura e del design è arrivato finalmente il momento di dar libero sfogo alla creatività! Lo show room Mobili Catalano vi aspetta con i migliori marchi di mercato e per offrirvi consulenze personalizzate pensate per rendere le vostre scelte più facili e consapevoli. Affidatevi a degli esperti del settore ed il risultato sarà eccezionale!

Cosa aspetti? Non farti scappare quest’imperdibile occasione! Visita la pagina Facebook “Catalano Mobili”, Tel. 0965 27132, recati presso lo showroom di Via Aschenez n.112 o in quello di Via Giudecca o visita il sito https://www.mobilicatalanorc.com/