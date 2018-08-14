Le ferie sono ormai cominciate ed è finalmente giunto il momento di godersi il giusto riposo. Ma in che modo è possibile farlo al meglio?

Mobili Catalano, l’azienda reggina leader nel settore del design non può non proporvi la sua soluzione! Quando si parla di “relax” ciò che viene subito in mente è un comodo letto su cui potersi distendere alla fine di ogni giornata per lasciar andare lo stress accumulato. I materassi Dorelan sono la risposta ad ogni vostra esigenza.

Siete alla ricerca di un modo per “Dormire bene e vivere meglio”? Dorelan rappresenta l’universo del riposo di alta qualità dedicato al benessere di tutta la famiglia!

Dorelan, l’universo del riposo di qualità

Dorelan è una delle più note aziende italiane specializzate nel settore del bedding. Esclusive collezioni di materassi, letti, sommier, reti, guanciali e complementi d’arredo per la camera da letto, ideati per garantire il massimo del comfort. Questo ciò che sarà possibile vedere e toccare con mano presso il corner espositivo di Via Aschenez allestito da Mobili Catalano per permettervi di riscoprire la gioia del riposo.

Un sonno di ottima qualità è infatti l’ingrediente essenziale per garantire non solo il successo delle vostre vacanze, ma anche il benessere fisico e psichico di ognuno di noi. Ogni prodotto Dorelan viene progettato nei laboratori allo scopo di offrire un benessere totale e una splendida esperienza di comfort.

Materie prime altamente selezionate, soluzioni tecnologiche all’avanguardia, prodotti certificati dai più importanti enti internazionali: è questa l’esclusiva ricetta del Sistema Letto Dorelan.

Lo showroom Mobili Catalano e le offerte

Amanti dell’architettura e del design è arrivato finalmente il momento di dar libero sfogo alla creatività! Lo show room Mobili Catalano vi aspetta con i migliori marchi di mercato e per offrirvi consulenze personalizzate pensate per rendere le vostre scelte più facili e consapevoli. Affidatevi a degli esperti del settore ed il risultato sarà eccezionale!

Dal 7 luglio all’1 settembre presso il salone reggino sarà possibile usufruire di sconti fino al 50% pensati appositamente per voi.

Cosa aspetti? Non farti scappare quest’imperdibile occasione! Visita la pagina Facebook “Catalano Mobili”, Tel. 0965 27132, recati presso lo showroom di Via Aschenez n.112 o in quello di Via Giudecca o visita il sito https://www.mobilicatalanorc.com/