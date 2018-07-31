Un nuovo spazio mostra nello showroom reggino, sconti sulle camerette Doimo Cityline e Moretti Compact, finanziamenti a tasso zero e materassi in omaggio

Produrre oggetti d’arredo destinati alle generazioni più giovani significa essere responsabili delle proprie scelte e sempre pronti a cercare il meglio. Quante volte siete stati alla ricerca di una cameretta per i vostri ragazzi? E quante volte non vi siete sentiti soddisfatti dell’offerta presente sul mercato?

Mobili Catalano, lo showroom reggino con più di 60 anni di lavoro al suo attivo, vi propone delle speciali offerte dedicate proprio a loro, i vostri figli. Crescere in un ambiente studiato appositamente per loro non può che migliorare le loro giornate e di conseguenza il loro umore.

Proprio per rispondere alle esigenze di tutti i suoi clienti lo storico showroom reggino del centro città ha allestito un nuovo spazio mostra in cui tutti gli avventori potranno vedere e toccare con mano diverse soluzioni camerette.

Sconto del 50% sulle camerette in mostra

Le sorprese però non finiscono qui, Catalano Mobili, per questa stagione estiva, vi offre infatti una serie di promozioni da cogliere al volo! Su tutte le camerette in mostra sarà infatti applicato il 50% di sconto sul prezzo di listino. Gli avventori potranno inoltre usufruire di finanziamenti a tasso zero, materassi omaggio e copertura assicurativa per 10 anni.

I protagonisti di queste impareggiabili offerte saranno i mobili Doimo Cityline e Moretti Compact, marchi famosi per la creazione di accessori d’arredo altamente qualitativi e sempre al passo con i tempi.

I marchi Doimo Cityline e Moretti Compact

Le peculiarità di entrambe queste aziende sono ritrovabili non solo nella qualità dei materiali utilizzati per la costruzione dei mobili, ma anche dall’attenzione delle principali normative europee ed internazionali nel rispetto dell’ambiente e soprattutto al grado di sicurezza degli arredi in funzione del cliente finale: il bambino.

Doimo e Moretti inoltre sviluppano i loro complementi d’arredo partendo da un’approfondita analisi di mercato e da una continua osservazione sull’evoluzione del costume nella nostra società.

Cosa aspetti? Non farti scappare quest’imperdibile occasione! Visita la pagina Facebook “Catalano Mobili”, Tel. 0965 27132, recati presso lo showroom di Via Aschenez n.112 o in quello di Via Giudecca o visita il sito https://www.mobilicatalanorc.com/